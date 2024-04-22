На главной площади Улан-Удэ отметят 375-летие пожарной охраны России

На площади Советов представят спецтехнику, наградят лучших пожарных и организуют праздничный фонтан
27 апреля на площади Советов в Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия в честь 375-летия со дня образования пожарной охраны России. Праздник продлится с 12:00 до 15:00.
На главной площади пройдёт показ пожарной техники и оборудования. Также состоится церемония награждения особо отличившихся пожарных по итогам 2023 года.
Кроме того, пожарные покажут элементы практической работы: отработку последствий ДТП, пожарно-прикладной спорт, работу в непригодной для дыхания среде и др.
- Мы не забываем и про детей. В рамках мероприятия проведём различные смотры, конкурсы, викторины. Попытаемся воссоздать образ пожарных 18 века, советских и современных времён. В завершение будет проводиться подача различных огнетушащих веществ, - сообщил на брифинге заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Боркин.
В конце мероприятия пожарные организуют для детей праздничный фонтан.
После состоится состоится автопробег пожарной техники улицам города.
Возрастное ограничение 6+
Справка:
Пожарная охрана России отметил свой 375-летний юбилей 30 апреля 2024 года.
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович Романов издал «Наказ о градском благочинии», в соответствии с которым в Москве установили круглосуточные пожарные дозоры. Этим документом заложили основы профессиональной пожарной охраны.
При Петре I увеличилось количество противопожарных законов и правил. За пожарной безопасностью следили дневная и ночная караульные службы, были разработаны специальные правила пожарной безопасности на кораблях.
Первые постоянные кадры в пожарной службе появились благодаря Екатерине II: указом 1763 года она организовала «пожарные конторы» в Москве и Санкт-Петербурге. До этого пожарные часто сменялись и не имели профессиональных навыков, необходимых для борьбы с огнем.
При Александре I в 1802 году пожарные команды появились в крупных городах при полицейских управлениях. В более мелких населённых пунктах в то время пожары тушило местное население.
К 1927 году в Советском Союзе утвердили единую систему государственного пожарного надзора. Впервые в документах обратили внимание на разработку противопожарных мероприятий.
30 апреля принято возлагать цветы пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Сотрудники Государственной противопожарной службы участвуют в торжественных мероприятиях.
На главной площади Улан-Удэ отметят 375-летие пожарной охраны России
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