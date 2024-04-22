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В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров

В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю специалисты промыли 600 с лишним метров канализации

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 15 по 21 апреля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали одно технологическое нарушение.

Кроме того, специалисты устранили 51 засор. Неделей ранее было 54. В Улан-Удэ промыли 8 участков канализационных сетей протяжённостью 619 метров и отремонтировали 10 водоколонок.


Водоканал канализация

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