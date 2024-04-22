В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров

За неделю специалисты промыли 600 с лишним метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 15 по 21 апреля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали одно технологическое нарушение.



Кроме того, специалисты устранили 51 засор. Неделей ранее было 54. В Улан-Удэ промыли 8 участков канализационных сетей протяжённостью 619 метров и отремонтировали 10 водоколонок.





