За неделю специалисты промыли 600 с лишним метров канализации
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 15 по 21 апреля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали одно технологическое нарушение.
Кроме того, специалисты устранили 51 засор. Неделей ранее было 54. В Улан-Удэ промыли 8 участков канализационных сетей протяжённостью 619 метров и отремонтировали 10 водоколонок.
В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
Общество, Фото:
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За неделю специалисты промыли 600 с лишним метров канализации
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