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Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей

Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
«Брокеры» убедили горожанку сначала вложить собственные сбережения, а затем и кредитные средства

В полицию обратилась 52-летняя улан-удэнка, работающая медицинской сестрой. Она потеряла более 2 млн рублей на «инвестировании», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Женщина рассказала, что в поисках подработки оставляла свой номер телефона на сайте инвестиционной компании, найденной в интернете. После этого ей позвонил «сотрудник» и предложил пассивный заработок путём инвестирования в акции крупного банка. Женщина поверила и решила доверить свои деньги «опытным брокерам».

В мессеенжере ей скинули ссылку на сайт инвестиционного проекта, где на её имя уже был зарегистрирован аккаунт для совершения сделок. «Брокер» предложил женщине бесплатное обучение, и она внесла 40 тысяч личных сбережений на инвестиционный счёт. Деньги тут же увеличились за счёт якобы подарочных 100 бонусных долларов за регистрацию.

Под руководством «помощника» жительница Улан-Удэ совершила несколько сделок и увидела в своём личном кабинете существенный доход, который даже не попыталась вывести. А на предложение «бизнес-наставника» внести большую сумму ответила согласием и оформила кредит в 1 460 000 рублей. При этом работникам банка она заявила, что берет кредит на ремонт квартиры. Все кредитные средства женщина перевела на инвестиционный счёт.

Затем мошенники убедили горожанку внести ещё средства на инвестиционный счет – женщина оформила кредит и кредитную карту на общую сумму 600 тысяч и 100 тысяч заняла у знакомых.

Спустя несколько дней она решила вывести часть суммы для погашения кредита, но «консультанты инвестиционной площадки» сообщили ей, что необходимо заплатить комиссию. Улан-удэнка обратилась к реальным финансовым брокерам за консультацией и помощью в выводе денег. Тогда ей и объяснили, что она стала жертвой мошенников, а данный инвестиционный сайт является фейком.

Общий ущерб составил более 2 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.


мошенничество

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