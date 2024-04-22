В Бурятии выявили более 230 бомжей

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»



В Бурятии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Бомж-2024».



- В целях своевременной постановки на централизованный учёт лиц без определённого места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны указанной категории граждан и в отношении них, а также розыска без вести пропавших на территории Бурятии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024», - сообщают в МВД по Бурятии.



Было задействовано более 250 сотрудников полиции. Совместно с полицейскими в мероприятии участвовали работники жилищно-коммунальных хозяйств и представители органов социальной защиты населения, медицинские работники.



Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.



- В период проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлено 232 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, 205 из которых уже состояли на централизованном учёте. На учет поставлено 27 вновь выявленных лиц данной категории. Граждане дактилоскопированы, составлены опознавательные карты, - продолжили в МВД по республике.



По различным ситуациям (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 267 лиц. В органы социальной защиты населения для реабилитации направлено 87 человек.



К административной ответственности за различные правонарушения привлечено 13 человек.

