В Бурятии глава села подделал документ ради осуждённого

Вновь «отличился» Джидинский район, где в очередной раз выявили махинацию среди руководящих лиц
Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Джидинского района. Глава села подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в марте сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили в администрацию села местного жителя для отбывания уголовного наказания. Осуждённому суд назначил обязательные работы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
28 марта, отработав лишь несколько дней, осуждённый обратился к главе администрации, сообщил, что хочет уехать в другой регион на заработки и попросил содействия. Глава в угоду мужчине собственноручно заполнил три табеля учёта рабочего времени, куда внёс ложные сведения об исполнении приговора в полном объёме. Он указал, что осуждённый отработал в администрации с 13 марта по 2 мая положенные 200 часов.
Глава заверил эти табели своей подписью и печатью муниципального образования. В мае он направил их в уголовно-исполнительную инспекцию для решения вопроса о снятии осуждённого с учёта в связи с выполнением возложенных судом обязанностей. Хотя в действительности мужчина в это время находился за пределами республики и наказание в полном объёме фактически не понёс.
Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Джидинскому району.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Отметим, это уже третье нарушение в Джидинском районе среди руководящих лиц, о котором сообщается в эти два дня. Сегодня стало известно, что районное управление образования нарушило Бюджетный кодекс, заключив контракт на 15 миллионов без аукциона.
Накануне сообщалось о том, как замглавы Джидинского района организовал торги и сам же их выиграл.
В Бурятии глава села подделал документ ради осуждённого
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вновь «отличился» Джидинский район, где в очередной раз выявили махинацию среди руководящих лиц
Сотрудники минэкономики уходят домой поздно, но производительность остаётся низкой
Расследуется уголовное дело
На нарушении Бюджетного кодекса попалось районное управление образования
Алексей Цыденов отметил, что не стал «откладывать дело в долгий ящик»
В соцсетях и мессенджерах гуляет фейк о том, что Байкал перестанет быть частью Бурятии и Иркутской области
До этого она работал врио главы посёлка Агинское
Незаконную сделку расстроила прокуратура
У регионов Дальнего Востока негласное соревнование за лоббистские возможности, считает эксперт
В Бурятстате трудятся около 200 человек
Из главы Бурятии, лидера бурятских коммунистов и других политиков создали эффектных брюнеток
О помощи попросила на церемонии вручения госпремий лауреат из Иркутска Галина Медведева
По площади Советов торжественным маршем прошли более 1200 военнослужащих и 50 единиц военной техники
Глава Бурятии высказался по важной, по его оценке, предлагаемой поправке в Конституцию
Алексей Цыденов не исключил, что скейт-парк появится уже в этом году