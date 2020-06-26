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В Бурятии глава села подделал документ ради осуждённого

В Бурятии глава села подделал документ ради осуждённого
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вновь «отличился» Джидинский район, где в очередной раз выявили махинацию среди руководящих лиц

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Джидинского района. Глава села подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в марте сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили в администрацию села местного жителя для отбывания уголовного наказания. Осуждённому суд назначил обязательные работы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

28 марта, отработав лишь несколько дней, осуждённый обратился к главе администрации, сообщил, что хочет уехать в другой регион на заработки и попросил содействия. Глава в угоду мужчине собственноручно заполнил три табеля учёта рабочего времени, куда внёс ложные сведения об исполнении приговора в полном объёме. Он указал, что осуждённый отработал в администрации с 13 марта по 2 мая положенные 200 часов.

Глава заверил эти табели своей подписью и печатью муниципального образования. В мае он направил их в уголовно-исполнительную инспекцию для решения вопроса о снятии осуждённого с учёта в связи с выполнением возложенных судом обязанностей. Хотя в действительности мужчина в это время находился за пределами республики и наказание в полном объёме фактически не понёс.

Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Джидинскому району.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Отметим, это уже третье нарушение в Джидинском районе среди руководящих лиц, о котором сообщается в эти два дня. Сегодня стало известно, что районное управление образования нарушило Бюджетный кодекс, заключив контракт на 15 миллионов без аукциона.

Накануне сообщалось о том, как замглавы Джидинского района организовал торги и сам же их выиграл.
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