В Бурятии глава села отдал земли пенсионеров своему шурину

Он подделал доверенность и передал родственнику три земельных участка



В Джидинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы села. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По версии следствия, в конце сентября 2018 года глава поселения за два дня до истечения своих полномочий решил незаконно отдать в собственность родственника чужие участки. Для этого он выбрал три земельных участка общей площадью более 13 га, принадлежащих чете пенсионеров, которые несколько лет назад переехали и не пользовались землёй.



От их имени чиновник составил подложную доверенность на распоряжение землями, подделал в ней подписи доверителей, заверил изготовленный документ и поставил штамп администрации.



На основании указанной фиктивной доверенности земельные участки после оформления права собственности были по притворной сделке, якобы от имени пенсионеров, проданы шурину главы села. Однако через некоторое время пожилым людям пришло уведомление об уплате налога с продажи недвижимого имущества.



Недоумевающие пенсионеры обратились в правоохранительные органы, после чего мужчина был изобличён, и в отношении него начато уголовное преследование.

