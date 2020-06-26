В Бурятии чиновники заключили контракт на 15 миллионов без аукциона

На нарушении Бюджетного кодекса попалось районное управление образования



Начальник управления образования Джидинского района привлечён к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства, сообщает прокуратура Бурятии.



Между администрацией Джидинского района и правительством Бурятии заключено соглашение о предоставлении субсидии в размере 15,5 млн. рублей на капитальный ремонт школы.



Вопреки Бюджетному кодексу РФ, районное управление образования не выполнило условия расходования бюджетных средств – не был обеспечен конкурентный способ определения исполнителя контракта.



- Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с единственным поставщиком. За это должностное лицо администрации района привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке работ для обеспечения муниципальных нужд у единственного подрядчика, в случае, если определение подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения аукциона», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение получателем средств бюджета условий расходования межбюджетных трансфертов» в отношении начальника управления образования Джидинского района. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

