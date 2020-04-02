Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю

Жителям республики предлагают укреплять иммунитет с помощью травяных чаёв
В минсельхозпроде Бурятии предложили укреплять иммунитет во время пандемии коронавируса с помощью травяных чаёв.
В министерстве отмечают, что многие годы натуральные травы были незаслуженно забыты. И только в последнее время начала набирать большую популярность фитотерапия, а иван-чай вновь востребован как недорогое и эффективное лекарственное растение.
В Бурятии сбором и переработкой полезного дикорастущего сырья занимается около 40 организаций и индивидуальных предпринимателей. Благодаря многочисленным исследованиям известно, что иван-чай – это универсальное средство в борьбе со многими недугами: для нормализации сна, успокоения нервной системы, снятия напряжения и стресса. Также помогает при воспалениях полости рта (стоматите), облегчает зубную боль.
- Сегодня в лечении и профилактике коронавируса повышение иммунитета является актуальным, впрочем, как и в любое время года. В нашей солнечной республике в большом количестве растёт иван-чай. Благодаря научным разработкам малых инновационных предприятий высших учебных заведений республики, производство иван-чая в сборе с другими натуральными лекарственными растениями с берегов Байкала активно развивается. Считаю, что такие травяные чаи могли бы стать отличной альтернативой, к примеру, лимону и имбирю, - рассказала Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.
На рынке Бурятии представлено большое разнообразие травяных чаев. Таких как иван-чай с листом смородины, с чабрецом, с золотым корнем, с облепихой и многие другие.
- В это нелёгкое время, рекомендуем жителям нашей республики повышать свой иммунитет в том числе и травяными чаями, сбор которых осуществляется с самой экологически чистой зоны – с берегов нашего священного озера Байкала, – добавила Татьяна Полозова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии резко возросли цены на лимон и имбирь. Так лимоны сперва продавали 400 рублей за кг, цена выросла до 500 рублей за кг, сейчас кое-где продают уже по 700 рублей за кило. Закупочная цена на имбирь выросла от 600 до 800 рублей. Сегодня на вопрос о росте цен на них ответил в ходе прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов.
Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителям республики предлагают укреплять иммунитет с помощью травяных чаёв
Глава Бурятии сообщил о снижении числа межрайонных маршруток
Также Алексею Цыденову задали вопрос о резком росте цен на лимоны
Меры по предупреждению ЧС должны стать более жёсткими, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе
Прямой эфир Алексей Цыденов устроит «Вконтакте», Facebook и Instagram
Он пообщался с добровольцами и дал поручения по их просьбам
Органы ЗАГС будут закрыты в республике с 1 по 5 апреля
Возбуждено уголовное дело на главу Новокижингинска
Система видеонаблюдения появится в кадетской школе-интернате
30 марта муниципалитеты доложили республиканскому штабу по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией о соблюдении ограничительных мер
Алексей Цыденов сообщил о повышении зарплаты, страховке и других мерах помощи
И.о. начальника назначен после ухода Андрея Полетаева
Москвичам разрешается покидать квартиру только в случае экстренного обращения за медпомощью
Андрей Полетаев покинул пост главного таможенника Бурятии
Экологи Гринпис выступают против профилактических отжигов травы