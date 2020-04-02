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Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю

Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю
Власть,  Фото:pixabay.com
Жителям республики предлагают укреплять иммунитет с помощью травяных чаёв

В минсельхозпроде Бурятии предложили укреплять иммунитет во время пандемии коронавируса с помощью травяных чаёв.

В министерстве отмечают, что многие годы натуральные травы были незаслуженно забыты. И только в последнее время начала набирать большую популярность фитотерапия, а иван-чай вновь востребован как недорогое и эффективное лекарственное растение.

В Бурятии сбором и переработкой полезного дикорастущего сырья занимается около 40 организаций и индивидуальных предпринимателей. Благодаря многочисленным исследованиям известно, что иван-чай – это универсальное средство в борьбе со многими недугами: для нормализации сна, успокоения нервной системы, снятия напряжения и стресса. Также помогает при воспалениях полости рта (стоматите), облегчает зубную боль.

- Сегодня в лечении и профилактике коронавируса повышение иммунитета является актуальным, впрочем, как и в любое время года. В нашей солнечной республике в большом количестве растёт иван-чай. Благодаря научным разработкам малых инновационных предприятий высших учебных заведений республики, производство иван-чая в сборе с другими натуральными лекарственными растениями с берегов Байкала активно развивается. Считаю, что такие травяные чаи могли бы стать отличной альтернативой, к примеру, лимону и имбирю, - рассказала Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.

На рынке Бурятии представлено большое разнообразие травяных чаев. Таких как иван-чай с листом смородины, с чабрецом, с золотым корнем, с облепихой и многие другие.

- В это нелёгкое время, рекомендуем жителям нашей республики повышать свой иммунитет в том числе и травяными чаями, сбор которых осуществляется с самой экологически чистой зоны – с берегов нашего священного озера Байкала, – добавила Татьяна Полозова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии резко возросли цены на лимон и имбирь. Так лимоны сперва продавали 400 рублей за кг, цена выросла до 500 рублей за кг, сейчас кое-где продают уже по 700 рублей за кило. Закупочная цена на имбирь выросла от 600 до 800 рублей. Сегодня на вопрос о росте цен на них ответил в ходе прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов
минсельхоз коронавирус
 
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