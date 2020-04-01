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В Бурятии объяснили резкий скачок цен на лимон и имбирь

В Бурятии объяснили резкий скачок цен на лимон и имбирь
Экономика,  Фото:pixabay.com
Спрос на эти товары вырос по всей стране, пояснил замминистра промышленности и торговли

Сегодня в правительстве Бурятии журналистам рассказали о ситуации на продовольственном рынке республики. Заместитель министра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников заверил, что ситуация с обеспечением продуктами питания остаётся стабильной.

- Все торговые точки, реализующие продукты питания, работают, работают в нормальном режиме. Работает общепит в режиме интернет-доставки, и работают магазины по интернет-доставке промышленных товаров, - отметил он.

Что касается товаров первой необходимости (там 52 наименования), то по некоторым наблюдается небольшой рост, по некоторым продуктам даже есть снижение – овощи. «Всё здесь в пределах нормы», подчеркнул Алексей Оловянников.

Журналистов больше интересовал вопрос с лимоном и имбирём, которые резко подорожали за последнее время. Как сообщал «Байкал-Daily», лимоны становятся «золотыми», цены на них растут на глазах – сперва было 400 рублей за кг, затем 500, сейчас кое-где продают уже по 700 руб за кило.

- На «горячую линию» министерства поступают звонки покупателей с жалобами на то, что лимон и имбирь подорожали в 2-2,5 раза. Они не являются продуктами первой необходимости, и мы не мониторим ситуацию с ними. Почему произошёл рост? Значит, рост произошёл по следующим причинам – резко вырос спрос по всей стране на эти товары, лимон и имбирь у нас не производятся. Расскажу вам порядок ценообразования – сейчас в Санкт-Петербурге – это основной таможенный шлюз, через который завозится лимон, лимон в закупе составляет 480 рублей. От 480 до 500 с лишним рублей. С учетом транспортных затрат он у нас практически под 600 рублей, получается. Из этого складывается цена, - пояснил Оловянников.

Также чиновник добавил, что существенное влияние на эту цену оказало то, что ещё до коронавируса - в начале января - был запрещён ввоз цитрусовых, косточковых и семечковых культур из Китая.

«Учитывая наше местоположение, мы могли «подпитаться» лимоном из Китая, но ввоз запрещён», уточнил он.

Что касается имбиря, то закупочная цена на него тоже повысилась.

- На сегодня закупочная цена имбиря повысилась от 600 до 800 рублей, то есть это цена закупа, с учётом транспортных затрат он получается под 800 рублей в рознице. Плюс, накладные транспортные, и соответствующая цена появляется в наших магазинах. Ещё и ажиотажный спрос населения. Мы завозим имбирь только из Китая. Отмечаем рост цен в основном только по той продукции, на которую есть ажиотажный спрос. Вся продукция из списка жизненно важных наименований практически без изменений, - подытожил он.  
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