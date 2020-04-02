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Глава Бурятии: «Маски есть и в «Титане», и в «Абсолюте»

Глава Бурятии: «Маски есть и в «Титане», и в «Абсолюте»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Также Алексею Цыденову задали вопрос о резком росте цен на лимоны

Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил во время прямого эфира в соцсетях на вопрос о нехватке медицинских масок. По словам главы, новые партии одноразовых масок в республике «идут», но цена одной штуки составляет целых 36 рублей.

Глава рекомендовал жителям Бурятии использовать многоразовые тканевые маски. По словам Алексея Цыденов, маски есть «и в «Титане», и в «Абсолюте».

Замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников вчера опубликовал пост, где сообщил о наличии многоразовых масок как минимум в двух супермаркетах. 



Многие пользователи Сети задавали также главе вопрос о повышении цен на продукты. Как сообщал «Байкал-Daily», лимоны сейчас становятся «золотыми», цены на них растут на глазах – сперва было 400 рублей за кг, затем 500, сейчас кое-где продают уже по 700 руб за кило.

Алексей Цыденов объяснил, что в перечень товаров первой необходимости входит 52 наименования – это молоко, крупа, мясо, детское питание, хлеб и многое другое. Имбирь и лимон туда не входят, поэтому цены на эти продукты не мониторятся и не контролируются. 
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