Студенты из Бурятии рассказали в Китае о традициях празднования Масленицы

Китайцев почему-то научили лепить пельмени

Группа студентов Технологического колледжа Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления отправились в Китай для обмена опытом работы с учебными заведениями.

Первым городом на их пути стала Маньчжурия, где 11 марта группа посетила Маньчжурский профессиональный колледж (МПК). Российские и китайские преподаватели и студенты провели разнообразные мероприятия, посвященные Масленице. Был организован мастер-класс по изготовлению открыток и занятия по каллиграфии и вырезанию из бумаги, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

Совместная программа была очень насыщенной и интересной, благодаря слаженной работе российских и китайских преподавателей.

- Преподаватели и студенты Маньчжурского профессионального колледжа тепло и радушно встретили ребят, - рассказала преподаватель кафедры русского языка ВСГУТУ Юлия Ангархаева. - На входе на электронном табло нас ждали приятные приветственные слова. Мы подготовили тематическую программу мероприятий. Она была посвящена Масленице, которая наступила в этот же день. Рассказали о традициях и обычаях празднования. Китайские студенты колледжа узнали, что в России праздник длится семь дней, и каждый день имеет своё значение.

Состоялся мастер-класс по изготовлению открыток по теме праздника, в ходе которого российские и китайские студенты взаимодействовали друг другом. К нему студенты Технологического колледжа подготовились заранее и направили со своими послами пазлы для открыток. При этом они передали видеообращение с пожеланиями мира, добра и тепла для китайских студентов.

- В ответ на наш мастер-класс китайские преподаватели и студенты приготовили совместное занятие по каллиграфии и вырезанию цветов из бумаги. Ребята узнали историю иероглифов и освоили технику их написания, - отметила Ангархаева.

В рамках обмена опытом прошёл методический семинар китайских преподавателей русского языка. Юлия Ангархаева выступила с докладом о работе кафедры русского языка, об учебной и внеучебной деятельности иностранных студентов во ВСГУТУ. На семинаре был намечен общий план сотрудничества между кафедрами русского языка обоих учреждений.

Затем во время обеденного перерыва российские и китайские студенты вместе лепили пельмени и участвовали в игра.

- После обеда началась игра «Масленица». Китайские команды соревновались в беге в мешках, перетягивании палки, бежали наперегонки с «горячими блинчиками», угадывали наощупь крупы и собирали на время слово «масленица», - дополнила Ангархаева. - Без награды не осталась ни одна команда. Всё завершилось праздничным концертом. Наша группа спела гимн ВСГУТУ. Всем понравилась песня в исполнении Булага Батуева «Выйду ночью в поле с конем…». Мы в свою очередь стали зрителями китайских национальных танцев и песен. День получился очень насыщенным, полным событий, знакомств и встреч.

Визит студентов колледжа стал итогом поездки делегации ВСГУТУ в ноябре 2023 года в Маньчжурию. Как сообщал «Байкал-Daily» , сотрудники университета встретились с представителями трёх образовательных учреждений автономного района Внутренняя Монголия КНР: Маньчжурского профессионального техникума, Чжаланьтуньского профессионального колледжа и Маньчжурского института русского языка. Там и договорились об организации ряда совместных мероприятий.