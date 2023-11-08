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Китайские вузы заинтересованы в сотрудничестве с университетом Бурятии

Китайские вузы заинтересованы в сотрудничестве с университетом Бурятии
Общество,  Фото:t.me/vsgutu_online03

Руководство ВСГУТУ находится в КНР

Делегация Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в эти дни работает в Китае. Об этом сообщила пресс-служба вуза, рассказавшая 8 ноября некоторые подробности..

В составе делегации - ректор Игорь Сизов, проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству Ирина Имидеева, помощник проректора Юй Хункай, а также начальник управления международных связей ВСГУТУ Баирма Шомбуева.

6 ноября они встретились с представителями трёх образовательных учреждений автономного района Внутренняя Монголия КНР: Маньчжурского профессионального техникума, Чжаланьтуньского профессионального колледжа и Маньчжурского института русского языка.

Представители китайских учебных заведений выразили свою заинтересованность в развитии сотрудничества со ВСГУТУ. Они отметили высокий уровень образования и научных достижений университета, подчеркнул ректор университета из Бурятии Игорь Сизов.
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