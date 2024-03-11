В Бурятии определили чемпионов по зимнему автоспринту

Соревнования проходили в пять этапов в семи классах
В Бурятии подошёл к концу чемпионат зимних любительских автосоревнований «Ралли Спринт 2024». Последний пятый этап этого года состоялся 9 марта.
Как сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь», по итогам всех этапов призёрами зимнего чемпионата стали
«1 класс»
Чемпион в классе «передний привод, не шип» -Степанов Максим, автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 111;
Серебряный призёр в классе «передний привод, не шип» - Фролов Дмитрий, автомобиль Honda Fit, стартовый номер 113;
Бронзовый призёр в классе «передний привод, не шип» - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 120.
«2 класс»
Чемпион в классе «передний привод, шип» - Степанов Максим, автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 222;
Серебряный призёр в классе «передний привод, шип» - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 220;
Бронзовый призёр в классе «передний привод, шип» - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Сivic, стартовый номер 205.
«3 класс»
Чемпион в классе «задний привод, не шип» - Туркин Александр, автомобиль «Иж Фабула», стартовый номер 350;
Серебряный призёр в классе «задний привод, не шип» - Филиппов Александр, автомобиль «ВАЗ 2104», стартовый номер 314;
Бронзовый призёр в классе «задний привод, не шип» - Цыдыпова Мария, автомобиль Toyota Mark II, стартовый номер 312.
«4 класс»
Чемпион в классе «задний привод, шип» - Беляков Алексей, автомобиль Toyota АЕ85, стартовый номер 421;
Серебряный призёр в классе «задний привод, шип» - Цыдыпов Виктор, автомобиль «Москвич 412»;
Бронзовый призёр в классе «задний привод, шип» - Туркина Екатерина, автомобиль «Иж Ода», стартовый номер 413.
«5 класс»
Чемпион в классе «полный привод, не шип» - Малыгин Илья, автомобиль Subaru Leone, стартовый номер 513;
Серебряный призёр в классе «полный привод, не шип» - Шабунина Надежда, автомобиль Subaru Forester, стартовый номер 503;
Бронзовый призёр в классе «полный привод, не шип» - Торгашин Глеб, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 507.
«6 класс»
Чемпион в классе «полный привод, шип» - Малыгин Илья, автомобиль Subaru Leone, стартовый номер 611;
Серебряный призёр в классе «полный привод, шип» - Янковский Владимир, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 603;
Бронзовый призёр в классе «полный привод, шип» - Эмигенов Евгений, автомобиль Mitsubishi mirage, стартовый номер 616.
«7 класс»
Чемпион в классе «Супер шип» - Щербаков Сергей, автомобиль Toyota Celica;
Серебряный призёр в классе «Супер шип» - Родинский Алексей, автомобиль Subaru Legacy;
Бронзовый призёр в классе «Супер шип» - Малыгин Иван, автомобиль Subaru Impreza.
В Бурятии определили чемпионов по зимнему автоспринту
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