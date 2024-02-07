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Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии

Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду

С 3 по 4 февраля сомоне Ерее аймака Сэлэнгэ Монголии проходили международные соревнования по стрельбе из лука на льду «Ерөө Cup 2024». В турнире принимали участие 150 лучников из 9 команд Монголии, России и Китая.

Участие в спортивном фестивале приняла команда из Бурятии. Лучник Цырен-Доржи Абашеев занял второе место соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Как рассказали организаторы, турнир в сомоне Ерее проходит второй год подряд. Соревнования проводятся в целях развития физической культуры и нравственности монголов, а также распространения этого вида спорта на международном уровне, как части культурного наследия Монголии.
Бурятия Монголия стрельба из лука спорт национальные виды спорта

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