Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду
С 3 по 4 февраля сомоне Ерее аймака Сэлэнгэ Монголии проходили международные соревнования по стрельбе из лука на льду «Ерөө Cup 2024». В турнире принимали участие 150 лучников из 9 команд Монголии, России и Китая.
Участие в спортивном фестивале приняла команда из Бурятии. Лучник Цырен-Доржи Абашеев занял второе место соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Как рассказали организаторы, турнир в сомоне Ерее проходит второй год подряд. Соревнования проводятся в целях развития физической культуры и нравственности монголов, а также распространения этого вида спорта на международном уровне, как части культурного наследия Монголии.
Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии
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