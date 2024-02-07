Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду



С 3 по 4 февраля сомоне Ерее аймака Сэлэнгэ Монголии проходили международные соревнования по стрельбе из лука на льду «Ерөө Cup 2024». В турнире принимали участие 150 лучников из 9 команд Монголии, России и Китая.



Участие в спортивном фестивале приняла команда из Бурятии. Лучник Цырен-Доржи Абашеев занял второе место соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Как рассказали организаторы, турнир в сомоне Ерее проходит второй год подряд. Соревнования проводятся в целях развития физической культуры и нравственности монголов, а также распространения этого вида спорта на международном уровне, как части культурного наследия Монголии.

