Представители Бурятии стали призёрами «Всероссийской Недели DeafSkills»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Участники из республики завоевали 4 медали



С 13 по 17 ноября в Московской области проходит «Всероссийская Неделя DeafSkills 2023». В рамках мероприятия проводятся соревновательные мероприятия для участников – инвалидов с нарушениями слуха до 35 лет – по профессиональным компетенциям чемпионата, а также повышение профессиональных навыков и умений в сфере трудовой деятельности.



По информации пресс-службы министерства социальной защиты населения РБ, во всероссийской неделе участие принимает делегация Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».



- По завершению соревновательных мероприятий Бурятия завоевала 4 медали. Алексей Гуренко стал лучшим в компетенции «Фотография». Виктория Ушакова заняла I место в компетенции «Ногтевой сервис». Вячеслав Шайдак взял «серебро» в компетенции «Графический дизайн», а Мария Варфоломеева заняла второе призовое место в компетенции «Парикмахерское искусство», - подчеркнули в БРО «Всероссийское общество глухих».

