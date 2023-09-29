Бурятский борец стал призёром первенства России

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы Забайкалья

Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг



Спортсмен Агинского Бурятского округа Чингис Г. завоевал бронзовую медаль на первенстве России по вольной борьбе. Соревнования проходят с 27 сентября по 1 октября в Наро-Фоминске.



- В турнире принимают участие юноши до 18 лет из всех регионов нашей страны. Чингис сумел завоевать «бронзу» и попасть в сборную команду России. Очень радостно, что наш спортсмен показал себя очень достойно, – поделился тренер.



Чингис родился в селе Зуткулей Дульдургинского района. Пришёл в борьбу по стопам старшего брата Тамира. В планах у молодого спортсмена закончить школу и связать свою жизнь со спортом. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

