Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг
Спортсмен Агинского Бурятского округа Чингис Г. завоевал бронзовую медаль на первенстве России по вольной борьбе. Соревнования проходят с 27 сентября по 1 октября в Наро-Фоминске.
- В турнире принимают участие юноши до 18 лет из всех регионов нашей страны. Чингис сумел завоевать «бронзу» и попасть в сборную команду России. Очень радостно, что наш спортсмен показал себя очень достойно, – поделился тренер.
Чингис родился в селе Зуткулей Дульдургинского района. Пришёл в борьбу по стопам старшего брата Тамира. В планах у молодого спортсмена закончить школу и связать свою жизнь со спортом. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Бурятский борец стал призёром первенства России
Общество, Фото:
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