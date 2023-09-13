В Бурятии прокуратура понудила привести в порядок дорогу

На региональной дороге образовались выбоины



Только после вмешательства прокуратуры Хоринского района Бурятии на участке региональной автомобильной дороги провели ремонтные работы. Речь идёт об участке автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с 168 км по 227 км.



- Установлено, что участок находился в неудовлетворительном состоянии, на дороге образовались ямы, выбоины, волнообразования. В связи с этим прокурор района руководителю организации, ответственной за содержание региональной автодороги, внёс представление об устранении нарушений законодательства, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



После этого был проведён ямочный ремонт, расширено дорожное полотно, восстановлена обочина дороги.



Отмечается, что ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

