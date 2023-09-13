На региональной дороге образовались выбоины
Только после вмешательства прокуратуры Хоринского района Бурятии на участке региональной автомобильной дороги провели ремонтные работы. Речь идёт об участке автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с 168 км по 227 км.
- Установлено, что участок находился в неудовлетворительном состоянии, на дороге образовались ямы, выбоины, волнообразования. В связи с этим прокурор района руководителю организации, ответственной за содержание региональной автодороги, внёс представление об устранении нарушений законодательства, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
После этого был проведён ямочный ремонт, расширено дорожное полотно, восстановлена обочина дороги.
Отмечается, что ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии прокуратура понудила привести в порядок дорогу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для этого женщина оформила отцу новый паспорт
На региональной дороге образовались выбоины
Для её оформления потребуется специальная справка
Алексей Башлеев погиб в 2000 году
Иски в суд направила прокуратура
За сутки она опустилась на два сантиметра
Они рассказали, почему вместо танцплощадки в Новокижингинске появилась «остановка»
В заповеднике посчитали грызунов
В честь него в Бичуре установили мемориальную доску
Продукцию вернули для оформления документов
Его проведут в Тарбагатайском районе
Мероприятия продлятся два дня
Бурёнки гадят там и ломают кусты
Они призвали навести порядок в медучреждении
В Улан-Удэ осадков не ожидается