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В Бурятии прокуратура понудила привести в порядок дорогу

В Бурятии прокуратура понудила привести в порядок дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На региональной дороге образовались выбоины

Только после вмешательства прокуратуры Хоринского района Бурятии на участке региональной автомобильной дороги провели ремонтные работы. Речь идёт об участке автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с 168 км по 227 км.

- Установлено, что участок находился в неудовлетворительном состоянии, на дороге образовались ямы, выбоины, волнообразования. В связи с этим прокурор района руководителю организации, ответственной за содержание региональной автодороги, внёс представление об устранении нарушений законодательства, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

После этого был проведён ямочный ремонт, расширено дорожное полотно, восстановлена обочина дороги.

Отмечается, что ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
прокуратура дороги

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