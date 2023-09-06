В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре

Руководитель регионального отделения Социального фонда получил представление



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ приняла меры по восстановлению прав женщины-инвалида.



- Горожанка – инвалид-колясочник. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, она имеет право на получение за счёт средств федерального бюджета кресла-коляски. Техническое средство реабилитации женщине своевременно не было выдано, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим руководителю регионального отделения Социального фонда было внесено прокурорское представление.



После прокурорского вмешательства горожанку обеспечили креслом-коляской.

