Руководитель регионального отделения Социального фонда получил представление
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ приняла меры по восстановлению прав женщины-инвалида.
- Горожанка – инвалид-колясочник. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, она имеет право на получение за счёт средств федерального бюджета кресла-коляски. Техническое средство реабилитации женщине своевременно не было выдано, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим руководителю регионального отделения Социального фонда было внесено прокурорское представление.
После прокурорского вмешательства горожанку обеспечили креслом-коляской.
В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре
Общество, Фото:
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