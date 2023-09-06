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В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре

В Улан-Удэ инвалид получила кресло-коляску благодаря прокуратуре
Общество,  Фото:pixabay.com
Руководитель регионального отделения Социального фонда получил представление

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ приняла меры по восстановлению прав женщины-инвалида.

- Горожанка – инвалид-колясочник. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, она имеет право на получение за счёт средств федерального бюджета кресла-коляски. Техническое средство реабилитации женщине своевременно не было выдано, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим руководителю регионального отделения Социального фонда было внесено прокурорское представление.

После прокурорского вмешательства горожанку обеспечили креслом-коляской. 
прокуратура инвалиды

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