В пригороде Улан-Удэ убрали свалку благодаря прокуратуре

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Глава сельского поселения получил прокурорское представление



В селе Иволгинск на улице Курумканская разрослась свалка. Местная администрация не принимала мер по её ликвидации. Тогда житель Иволгинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о бездействии органов местного самоуправления.



Глава сельского поселения «Иволгинское» получил прокурорское представление.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, после этого несанкционированную свалку ликвидировали.

