В пригороде Улан-Удэ убрали свалку благодаря прокуратуре

Глава сельского поселения получил прокурорское представление
В селе Иволгинск на улице Курумканская разрослась свалка. Местная администрация не принимала мер по её ликвидации. Тогда житель Иволгинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о бездействии органов местного самоуправления.
Глава сельского поселения «Иволгинское» получил прокурорское представление.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, после этого несанкционированную свалку ликвидировали.
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