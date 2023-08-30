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В пригороде Улан-Удэ убрали свалку благодаря прокуратуре

В пригороде Улан-Удэ убрали свалку благодаря прокуратуре
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Глава сельского поселения получил прокурорское представление

В селе Иволгинск на улице Курумканская разрослась свалка. Местная администрация не принимала мер по её ликвидации. Тогда житель Иволгинского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о бездействии органов местного самоуправления.

Глава сельского поселения «Иволгинское» получил прокурорское представление.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, после этого несанкционированную свалку ликвидировали. 
свалка прокуратура

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