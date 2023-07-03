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В Усть-Ордынском округе определили победителей «Сур-Харбана-2023»

В Усть-Ордынском округе определили победителей «Сур-Харбана-2023»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Борцу Александру Балтуеву подарили коня

В Иркутской области победителем спортивной программы национального культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2023» стала команда Эхирит-Булагатского района. Итоги общекомандного первенства подвели 1 июля. Второе место заняла команда Баяндаевского района, третье – спортсмены Осинского района.

Напомним, спортивная программа праздника «Сур-Харбан», который прошёл в селе Баяндай, была представлена 10 видами: национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Также участники «Сур-Харбана состязались и в традиционной игре в кости «шагай наадан». Количество спортсменов – почти 800 человек из восьми территорий области: шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского и Качугского районов.

– За эти два дня праздник посетили более пяти тысяч зрителей – это показывает наше мощное единение, бережное отношение к национальной культуре и спорту, к нашим традициям, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

В ходе торжественной церемонии закрытия праздника глава округа объявил, на какой территории состоится праздник в следующем году. Областной национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2024» пройдёт в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

В культурной программе «Сур-Харбана-2023» также победили представители Эхирит-Булагатского района. Около 200 участников выступили на конкурсе фольклорных коллективов «Свадебная обрядность бурят Предбайкалья». Первое место занял народный бурятский фольклорный коллектив «Худайн гол» («Кудинская долина») из Эхирит-Булагатского района.

«Худайн гол» представил на конкурсе старинный обряд сватовства Эхирит-Булагатских бурят, который практический не изменился во времени. По этим канонам проходит и сегодня сватовство в сёлах и деревнях района. Считается, что со стороны жениха должны присутствовать на обряде только мужчины, их число должно быть нечётным. После сватовства невеста практически переходит в род мужа, и тогда число людей станет чётным. На конкурсной реконструкции обряда присутствовали 15 человек, в том числе два мальчика, которые с детства изучают организованное сватовство, построенное из последовательно связанных символических моментов. Главные старейшины-сваты с двух сторон обменялись кушаками, невесте подарили монисто. Это женское нагрудное украшение будет являться ценностью, семейной реликвией. Сторона невесты также одарила жениха традиционными подарками.

Второе место в конкурсе «Свадебная обрядность бурят Предбайкалья» занял бурятский народный фольклорный коллектив «Баян дайда» («Богатая земля») из Баяндаевского района. На третьем месте – бурятский народный фольклорный коллектив «Тэрэнги» («Багульник») из Осинского района.

После подведения итогов спортивной программы состоялось абсолютное первенство по стрельбе из бурятского лука среди мужчин и женщин. Чемпионами стали Валентин Шоноев из Эхирит-Булагатского района и Аюна Александрова из Баяндаевского района. Обоим победителям вручили живые призы – по одному барану.

Также состоялись абсолютные первенства по бурятской борьбе среди юношей и мужчин. В состязании юношей победил Михаил Б. из Боханского района. Приз за эту победу традиционный – живой баран.

В абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди мужчин чемпионом стал Александр Балтуев из Осинского района, ему подарили коня. Это также постоянная традиция областных Сур-Харбанов – победитель «абсолютки» всегда награждается конём. Александр – пятикратный победитель первенства Сибирского федерального округа, трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Европы среди кадетов, победитель Китайско-Российских игр. Он является мастером спорта России по спортивной борьбе. Спортсмен с детства был постоянным участником районных и областных «Сур-Харбанов». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.


паблик «Борцы Иркутска»
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Сурхарбан спорт национальная культура

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