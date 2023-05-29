Мужчину, чей поступок до слёз растрогал соцсети, пообещали наградить
Эта история произошла в столице Бурятии на прошлой неделе. В популярных местных пабликах во «ВКонтакте» рассказали о водителе автобуса, курсирующего по маршруту № 2. Он помог жительнице бурятской столицы, которой внезапно стало плохо. У женщины, ехавшей на работу, поднялось давление. Однако пассажир продолжала стоять на ногах – желающих уступить место не нашлось.
К счастью, маршрутчик заметил, что с ней что-то не так. Он высадил всех остальных людей, вызвал скорую помощь, дождался приезда врачей, а потом довёз улан-удэнку из больницы до дома, оставив свою работу.
За два дня эта публикация собрала десятки тысяч просмотров и растрогала жителей Бурятии, причём некоторых – до слёз. Автор поста – сын той самой женщины – упомянул, что фамилия водителя начинается на букву Ш.
Имя героя – Юрий Шубин – назвали в горсовете Улан-Удэ. Его узнал депутат по округу № 24 Анатолий Сахнов. Народный избранник сообщил, что хорошо знаком с бригадой 2-го маршрута.
- Эта история только подтвердила, что эти мужики не ставят задачу сверхприбыли, – заявил депутат.
Юрия пообещали поощрить – ему вручат благодарность и небольшое вознаграждение.
Стало известно имя водителя автобуса, спасшего улан-удэнку
Общество, Фото:
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