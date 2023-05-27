«Высадил пассажиров»: В Улан-Удэ водитель маршрутки спас женщину с высоким давлением



На днях во многих популярных местных пабликах во «ВКонтакте» рассказали о водителе автобуса, курсирующего по маршруту № 2. Мужчина помог жительнице бурятской столицы, которой внезапно стало плохо. У женщины, ехавшей на работу, поднялось давление. Однако она продолжала стоять на ногах – желающих уступить место не нашлось.



К счастью, маршрутчик заметил, что с его пассажиром что-то не так.



- Он отругал молодёжь, сказал, чтобы уступили место, остановился на остановке «Виадук», а потом высадил пассажиров и вызвал скорую, – поделился сын улан-удэнки. – Ладно бы просто дождался приезда врачей, а он ещё после того, как маму прокапали, привёз её домой, несмотря на то, что был на работе. Не погнался за деньгами.



Автор поста поблагодарил водителя за спасение своей мамы и пожелал ему счастья и здоровья. «Добро ведь возвращается», – отметил он.



За два дня эта публикация собрала десятки тысяч просмотров и растрогала улан-удэнцев, некоторых – до слёз. Правда, как зовут водителя – неизвестно. Автор лишь упомянул, что его фамилия начинается на букву Ш.



Горожане надеются, что мужчину как-то поощрят за его бескорыстный поступок. Интернет-пользователи посоветовали сыну женщины отблагодарить его лично. «Найдите его на конечной остановке и отблагодарите – можно материально Водителю здоровья!», – высказалась одна из наших землячек.

