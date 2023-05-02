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Для школьников Улан-Удэ провели казачью игру

Для школьников Улан-Удэ провели казачью игру
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Учащиеся приняли участие в военно-патриотических соревнованиях

В конце апреля в столице Бурятии прошла VIII городская военно-патриотическая игра «Мой предок был казак». Игра проводилась в виде командного соревнования, по системе «рогейн». Участники игр познакомились с историей и культурой Забайкальского казачества, природой и этнографией Бурятии. В силе и ловкости состязались 23 команды из образовательных учреждений города Улан-Удэ.

По итогам Игры призовые места распределились следующим образом:

Младшая возрастная группа
1 место - школа № 32;
2 место – школа № 52;
3 место – лингвистическая гимназия №3.

Старшая возрастная группа
1 место – школа №35;
2 место – гимназия №33;
3 место – школа №54.

- Военно-патриотическая игра прошла в целях формирования и развития интереса и уважения к истории и традициям российского и забайкальского казачества, совершенствования работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, - сообщили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.

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