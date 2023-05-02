Учащиеся приняли участие в военно-патриотических соревнованиях
В конце апреля в столице Бурятии прошла VIII городская военно-патриотическая игра «Мой предок был казак». Игра проводилась в виде командного соревнования, по системе «рогейн». Участники игр познакомились с историей и культурой Забайкальского казачества, природой и этнографией Бурятии. В силе и ловкости состязались 23 команды из образовательных учреждений города Улан-Удэ.
По итогам Игры призовые места распределились следующим образом:
Младшая возрастная группа
1 место - школа № 32;
2 место – школа № 52;
3 место – лингвистическая гимназия №3.
Старшая возрастная группа
1 место – школа №35;
2 место – гимназия №33;
3 место – школа №54.
- Военно-патриотическая игра прошла в целях формирования и развития интереса и уважения к истории и традициям российского и забайкальского казачества, совершенствования работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, - сообщили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Для школьников Улан-Удэ провели казачью игру
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На «Дыхание Байкала» приеду солисты Мариинского театра и артисты Большого театра
Точную дату уточнят в ходе переговоров с китайской стороной
Турнир выиграла команда «НЛО»
Стали известны результаты городского конкурса
Новый график будет действовать по 20 июля
В Улан-Удэ завершился фестиваль работников образования
Поэтесса спела свои песни и прочитала стихи
Участниками программы стал 21 регион
Мероприятия пройдут в парках, дворах и на площадях города
Они нарисовали рисунки о пожарах в лесу и их последствиях
Спортсмены завоевали бронзовые награды
На лечение ребятишек с редкими и сложными заболеваниями направили 199 миллионов
Без бака людей оставили из-за животных, лакомящихся отходами
Горожане считают, что они могли «перекочевать» в водоколонку от бомжей
Россия и Монголия укрепляют международное сотрудничество в области образования