Для школьников Улан-Удэ провели казачью игру

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Учащиеся приняли участие в военно-патриотических соревнованиях



В конце апреля в столице Бурятии прошла VIII городская военно-патриотическая игра «Мой предок был казак». Игра проводилась в виде командного соревнования, по системе «рогейн». Участники игр познакомились с историей и культурой Забайкальского казачества, природой и этнографией Бурятии. В силе и ловкости состязались 23 команды из образовательных учреждений города Улан-Удэ.



По итогам Игры призовые места распределились следующим образом:



Младшая возрастная группа

1 место - школа № 32;

2 место – школа № 52;

3 место – лингвистическая гимназия №3.



Старшая возрастная группа

1 место – школа №35;

2 место – гимназия №33;

3 место – школа №54.



- Военно-патриотическая игра прошла в целях формирования и развития интереса и уважения к истории и традициям российского и забайкальского казачества, совершенствования работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, - сообщили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.



