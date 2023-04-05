Исправительное учреждение посетил сотрудник центра занятости
Лечебно-исправительное учреждение №5 посетил главный специалист Центра занятости населения Мухоршибирского района Бурятии.
В школе учреждения для осуждённых прошла лекция, где присутствующим рассказали о портале «Работа в России», проконсультировали как составить резюме, а также довели информацию по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой федеральной службы по труду и занятости, созданной для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – работников, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённым рассказали, как правильно составить резюме
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