В Бурятии осуждённым рассказали, как правильно составить резюме

Исправительное учреждение посетил сотрудник центра занятости



Лечебно-исправительное учреждение №5 посетил главный специалист Центра занятости населения Мухоршибирского района Бурятии.



В школе учреждения для осуждённых прошла лекция, где присутствующим рассказали о портале «Работа в России», проконсультировали как составить резюме, а также довели информацию по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой федеральной службы по труду и занятости, созданной для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – работников, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

