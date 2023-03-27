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С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание

С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

И вся гражданская авиация страны тоже

Летнее расписание в авиации России будет действовать до 29 октября включительно.

«В Улан-Удэ сегодня уже прилетел «летний» большой Аirbus A320 на маршруте Новосибирск - Улан-Удэ - Новосибирск, – сообщил в соцсетях генидректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Ждём увеличения частот на направлении Улан-Удэ - Иркутск».

По его словам, с 27 марта «количество рейсов соразмерно с ростом пассажиропотока пойдёт по нарастающей».

«Авиационное лето началось, успевайте бронировать билеты», - отметил Гармаев. Аэропорт Улан-Удэ работает круглосуточно.

Перевозчики с переходом на летнее расписание увеличивают частоту полётов и добавляют новые направления. 26 марта авиакомпания «Аврора» открыла рейсы по летней программе в Харбин и Пекин.

Smartavia с 23 апреля будет летать из Новосибирска в Сочи.

«Байкал-Daily» сообщал, что авиакомпания S7 Airlines с конца мая начнёт летать в Пекин и Урумчи из Новосибирска и Иркутска. Она возобновляет прямые рейсы по маршрутам Иркутск - Красноярск, Иркутск - Братск, Иркутск - Талакан. S7 увеличивает чисто рейсов из столицы Приангарья до трех в неделю в Магадан и Петропавловск-Камчатский, а также до 18 рейсов в неделю в Сочи из Иркутска и до восьми рейсов в день из Новосибирска.

С Иркутском и Новосибирском столицу Бурятии связывают прямые рейсы.

Росавиация 23 марта одобрила выполнение полётов из Владивостока в 8 городов КНР.

Аэропорт "Байкал" авиация

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