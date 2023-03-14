S7 Airlines начинает полеты в Китай из Иркутска и Новосибирска

Рейсы стартуют 27 мая

Авиакомпания S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай - из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. КНР открылась после пандемии для иностранцев с некоторыми ограничениями для туристов в январе 2023 года.

«Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая», - сообщили в авиакомпании.

Рейсы Иркутск - Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути составит 3-3,5 часа. Самолеты будут вылетать из Иркутска в 01:40 и приземляться в 04:40 в новом международном аэропорту Пекина Дасин (PKX). Обратный вылет – в 05:35, а в Иркутск рейс прибывает в 08:55.

Рейсы Новосибирск - Урумчи будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Новосибирска в субботу, обратно — в воскресенье. Время в пути – около 2,5 часов. Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи – в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы во времени.

В S7 обещают, что расписание позволит оптимально спланировать поездку с удобными стыковками в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и в другие города.

«Байкал-Daily» писал, что «ИрАэро» запускает рейсы из Иркутска в Харбин. Рано утром 14 марта «Суперджет» авиакомпании вернулся из Китая в столицу Приангарья, совершив первый постпандемийный рейс.

Kитай намерен с 15 марта возобновить рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда иностранцев на территорию страны.