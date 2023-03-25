Росавиация расширяет географию полётов из городов Дальнего Востока в Китай

Но полёты начнутся не по всем маршрутам



Росавиация 23 марта одобрила выполнение рейсов из Владивостока в 8 городов КНР. Авиакомпания Red Wings получила допуск к полётам три раза в неделю в Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзиньнань, Циндао, Чэнду, Чунцин и Шицзячжуан.

Допуск на полёты в Цзиньнань и Ченду уже имеет авиакомпания «Уральские авиалинии». Авиакомпания «Якутия» может дважды в неделю летать в Циндао.

Ранее Росавиация одобрила запуск рейсов из Владивосток на самолётах «Аэрофлота», «России» и Red Wings в Шэньян, Ордос, Хух-Хото, Маньчжурию, Яньцзи и Чанчунь.

Однако получение допуска не означает, что авиакомпании станут выполнять полёты по всем направлениям. Китай после пандемии открыл границы в январе 2023 года.

Авиакомпания «Аврора» начнёт летать из Владивостока в Харбин с 26 марта, из Владивостока в Пекин – с 28 марта (дважды в неделю).

С 26 марта в расписании аэропорта Хабаровск возобновляются рейсы в Пекин. Сейчас из города можно улететь «Авророй» до Харбина.

«Байкал-Daily» сообщал, что авиакомпания S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай - из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи.



«ИрАэро» запустила 13 марта рейсы из Иркутска в Харбин.

Аэропорт Улан-Удэ пока обрабатывает лишь грузы из КНР. «В 2022 году аэропорт «Байкал» превратился в настоящий перевалочный центр для грузовых авиакомпаний из Китая», - сообщал гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев. Он отмечал, что работа по возобновлению пассажирского авиасообщения с КНР ведётся. До пандемии авиакомпания S7 регулярно летала из столицы Бурятии в Пекин.