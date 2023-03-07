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В Бурятии выявили сильнейших лучников

В Бурятии выявили сильнейших лучников
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В республике прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука

В Бурятии республиканский чемпионат по стрельбе из лука собрал более 300 участников. Спортсмены на протяжении нескольких соревновательных дней состязались в стрельбе из классического и блочного луков.

В стрельбе из классического лука среди мужчин лидирующую позицию занял Баир Цыбекдоржиев, следом за ним расположились Цырен Балтаков и Энхэ Хандуев. Среди женщин в этой дисциплине отличилась Соелма Сыренова, на втором месте Харитонова Виктория, и третьей стала Наталья Эрдыниева.

Что касается дисциплины «блочный лук», то здесь тройка лидеров среди мужчин выглядит следующим образом: I место - Булат Ванзаракшаев, II место - Пурбодоржи Чимитов, и III место - Александр Калгин. Среди женщин первой стала Диана Ошорова, серебряный призёр чемпионата – Радмила Шойдонова, и «бронза» у Сойжины Соктоевой.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, помимо этого, последний месяц зимы для юных лучников Бурятии завершился республиканским турниром, посвящённым празднику «Белого месяца», который собрал около 200 спортсменов.

Бурятия чемпионат Бурятии стрельба из лука спорт

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