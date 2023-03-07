В Бурятии выявили сильнейших лучников

В республике прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука
В Бурятии республиканский чемпионат по стрельбе из лука собрал более 300 участников. Спортсмены на протяжении нескольких соревновательных дней состязались в стрельбе из классического и блочного луков.
В стрельбе из классического лука среди мужчин лидирующую позицию занял Баир Цыбекдоржиев, следом за ним расположились Цырен Балтаков и Энхэ Хандуев. Среди женщин в этой дисциплине отличилась Соелма Сыренова, на втором месте Харитонова Виктория, и третьей стала Наталья Эрдыниева.
Что касается дисциплины «блочный лук», то здесь тройка лидеров среди мужчин выглядит следующим образом: I место - Булат Ванзаракшаев, II место - Пурбодоржи Чимитов, и III место - Александр Калгин. Среди женщин первой стала Диана Ошорова, серебряный призёр чемпионата – Радмила Шойдонова, и «бронза» у Сойжины Соктоевой.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, помимо этого, последний месяц зимы для юных лучников Бурятии завершился республиканским турниром, посвящённым празднику «Белого месяца», который собрал около 200 спортсменов.
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