В Бурятии выявили сильнейших лучников

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В республике прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука



В Бурятии республиканский чемпионат по стрельбе из лука собрал более 300 участников. Спортсмены на протяжении нескольких соревновательных дней состязались в стрельбе из классического и блочного луков.



В стрельбе из классического лука среди мужчин лидирующую позицию занял Баир Цыбекдоржиев, следом за ним расположились Цырен Балтаков и Энхэ Хандуев. Среди женщин в этой дисциплине отличилась Соелма Сыренова, на втором месте Харитонова Виктория, и третьей стала Наталья Эрдыниева.



Что касается дисциплины «блочный лук», то здесь тройка лидеров среди мужчин выглядит следующим образом: I место - Булат Ванзаракшаев, II место - Пурбодоржи Чимитов, и III место - Александр Калгин. Среди женщин первой стала Диана Ошорова, серебряный призёр чемпионата – Радмила Шойдонова, и «бронза» у Сойжины Соктоевой.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, помимо этого, последний месяц зимы для юных лучников Бурятии завершился республиканским турниром, посвящённым празднику «Белого месяца», который собрал около 200 спортсменов.



