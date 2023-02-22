Улан-удэнцу дали шесть лет «строгача» за ложное минирование

Он сообщил о якобы заложенной бомбе в отделе полиции и получил срок





Житель бурятской столицы предстал перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Он заявил, что здание, где расположен отдел полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, якобы заминировано.Ранее судимого мужчину признали виновным по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса РФ. Суд пришёл к выводу, что улан-удэнец сделал это для «дестабилизации деятельности органов власти».В итоге злоумышленнику дали 6 лет и 2 месяца лишения в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Улан-Удэ