Улан-удэнцу дали шесть лет «строгача» за ложное минирование

Он сообщил о якобы заложенной бомбе в отделе полиции и получил срок
Житель бурятской столицы предстал перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Он заявил, что здание, где расположен отдел полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, якобы заминировано.
Ранее судимого мужчину признали виновным по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса РФ. Суд пришёл к выводу, что улан-удэнец сделал это для «дестабилизации деятельности органов власти».
В итоге злоумышленнику дали 6 лет и 2 месяца лишения в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Улан-Удэ
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