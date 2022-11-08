Тигр устроил переполох в середине октября
Этнографическому музею народов Забайкалья в Улан-Удэ управление Россельхознадзора выдало предостережение после нашумевшей истории с удравшим из клетки тигром.
- Предостережение объявлено в соответствии со статьёй 49 федерального закона № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» о недопустимости нарушения обязательных требований постановления правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках», а также п.2 ст. 10 федерального закона «Об ответственном обращении с животными», - пояснили в пресс-службе управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 17 октября. Молодой тигр по кличке Ермак сумел совершить побег из-за некоего «технологического нарушения», комментировали специалисты. К счастью, хищник не выбрался за пределы большой территории музея. Но на всякий случай туда для патрулирования ограждения были стянуты полицейские. Жителей прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просили сохранять спокойствие.
Для поимки тигра были применены специальные препараты. К счастью, сам зверь вёл себя в это время не агрессивно. Вскоре Ермака отловили и вернули обратно в вольер.
Сегодня стало известно, что Этнографический музей предоставил в контролирующий орган информацию о благополучном исходе инцидента, а также о проведённых работах по устранению технологических недостатков.
В Улан-Удэ Этнографическому музею после побега тигра выдали предостережение
Общество, Фото:
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