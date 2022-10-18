Тигр Ермак отходит от пережитого стресса
Самочувствие тигра по кличке Ермак, покинувшего вчера вольер в зоопарке в Этнографическом музее, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
- Животное испытало большой стресс. Для скорейшего восстановления сил тигра его питание усилено, в рационе конина и красная рыба, - уточняют в Этнографическом музее.
По техническим причинам, а также для отдыха Ермака зоопарк пока временно не принимает посетителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», тигр сбежал из вольера в этнозоосаду Этнографического музея днём 17 октября. Это произошло по причине технологического нарушения. Хоть тигр не вышел за пределы большой территории музея, на место для патрулирования приехали полицейские. Жителей прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просили сохранять спокойствие.
Уже через несколько часов Ермака поймали и поместили обратно в вольер.
Ермак приехал в Улан-Удэ в ноябре 2018 года, когда ему было пять месяцев. Родился тигрёнок в зоопарке Барнаула, а Этнографический музей купил питомца за 350 тысяч рублей. Средства выделил бюджет Бурятии.
В Улан-Удэ тигр после побега из вольера отдыхает от посетителей
Происшествия, Фото:
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