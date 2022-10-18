18 октября

17 октября

Популярное

В Улан-Удэ тигр после побега из вольера отдыхает от посетителей

В Улан-Удэ тигр после побега из вольера отдыхает от посетителей
Происшествия,  Фото:Этнографический музей
Тигр Ермак отходит от пережитого стресса

Самочувствие тигра по кличке Ермак, покинувшего вчера вольер в зоопарке в Этнографическом музее, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

- Животное испытало большой стресс. Для скорейшего восстановления сил тигра его питание усилено, в рационе конина и красная рыба, - уточняют в Этнографическом музее.

По техническим причинам, а также для отдыха Ермака зоопарк пока временно не принимает посетителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», тигр сбежал из вольера в этнозоосаду Этнографического музея днём 17 октября. Это произошло по причине технологического нарушения. Хоть тигр не вышел за пределы большой территории музея, на место для патрулирования приехали полицейские. Жителей прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просили сохранять спокойствие.

Уже через несколько часов Ермака поймали и поместили обратно в вольер.

Ермак приехал в Улан-Удэ в ноябре 2018 года, когда ему было пять месяцев. Родился тигрёнок в зоопарке Барнаула, а Этнографический музей купил питомца за 350 тысяч рублей. Средства выделил бюджет Бурятии.
этнографический музей тигры дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ девушка погибла при падении с 16 этажа
В Улан-Удэ девушка погибла при падении с 16 этажа
Происшествия, 18.10.2022
Трагедия произошла в «Солнечной башне»
В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард
В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард
Происшествия, 18.10.2022
Инцидент произошёл на автовокзале
В Бурятии в ДТП пострадали двое взрослых и подросток
В Бурятии в ДТП пострадали двое взрослых и подросток
Происшествия, 18.10.2022
Автоавария произошла на федеральной трассе
В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
Происшествия, 18.10.2022
По данным следствия, ущерб бюджету превысил 13 млн рублей
Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Происшествия, 18.10.2022
Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
Происшествия, 18.10.2022
«Угрозы никакой нет», - сообщил директор Этнографического музея
В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара
В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара
Происшествия, 17.10.2022
Украденный телефон она пыталась продать за 90 тысяч
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
Происшествия, 17.10.2022
Полицейские патрулируют территорию вокруг музея
В Забайкалье в столкновении с микроавтобусом погибли два пассажира «Тойоты»
В Забайкалье в столкновении с микроавтобусом погибли два пассажира «Тойоты»
Происшествия, 17.10.2022
Автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
Происшествия, 17.10.2022
Сотрудники ОМОН осмотрели забытое кем-то имущество

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^