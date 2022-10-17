Полицейские патрулируют территорию вокруг музея
Сегодня, 17 октября, в 16:00 в зоопарке Этнографического музея в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр. В пресс-службе министерства культуры Бурятии сообщили, что это произошло по причине технологического нарушения.
Все экстренные службы находятся на месте.
- Мы ждём препараты от управления ветеринарии, чтобы безопасно проводить обратно в вольер. Тигр за пределы зоопарка не вышел, находится внутри, ведёт себя спокойно, не агрессивен. Ждём ближайшего благополучного разрешения ситуации. Посетители музея были оперативно эвакуированы, - сообщил директор Этнографического музея Алексей Маладаев.
Он также обратился к жителям прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» с просьбой сохранять спокойствие. Сотрудники полиции патрулируют прилегающий массив.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
Происшествия, Фото:
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