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В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр

В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
Происшествия,  Фото:из архива Baikal-daily.ru
Полицейские патрулируют территорию вокруг музея

Сегодня, 17 октября, в 16:00 в зоопарке Этнографического музея в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр. В пресс-службе министерства культуры Бурятии сообщили, что это произошло по причине технологического нарушения.

Все экстренные службы находятся на месте.

- Мы ждём препараты от управления ветеринарии, чтобы безопасно проводить обратно в вольер. Тигр за пределы зоопарка не вышел, находится внутри, ведёт себя спокойно, не агрессивен. Ждём ближайшего благополучного разрешения ситуации. Посетители музея были оперативно эвакуированы, - сообщил директор Этнографического музея Алексей Маладаев.

Он также обратился к жителям прилегающих к музею ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» с просьбой сохранять спокойствие. Сотрудники полиции патрулируют прилегающий массив.
тигры этнографический музей

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