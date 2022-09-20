За сутки выявили чуть более сотни новых больных
Очередная волна коронавируса, которую власти Бурятии признали в середине августа, судя по всему, пошла на спад. За минувшие сутки, 19 сентября, в республике зарегистрировано 118 заразившихся COVID-19. Это на 21 случай меньше, чем днём ранее.
В конце прошлой недели показатель ежесуточного прироста был в пределах 300 заражённых. А в начале сентября доходил почти до 500 заболевших за сутки.
Общее число случаев заражений за всё время Бурятии достигло 149 764. Из них 46% (68 683) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели от ковида за всё время 143 530 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 41 человек.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3065 жителей Бурятии. За минувшие сутки скончался один пожилой пациент.
Сегодня в стационарах получают лечение 198 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализировано 17 человек.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находится ещё 2 971 человек.
Отметим, тенденция спада COVID-19 наблюдается и в других регионах. О снижении заболеваемости коронавирусом сообщили власти Республики Алтай и Красноярского края.
Впрочем, главный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов допустил рост заболеваемости в стране. По его словам, при неблагоприятном развитии событий заболеваемость может увеличиться до ста тысяч человек в сутки, сообщают «Известия».
По словам Чуланова, россияне могут предотвратить это вакцинацией и ношением защитных масок.
- Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется, - отметил Чуланов.
Коронавирус в Бурятии перестаёт свирепствовать
Общество, Фото:
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