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Коронавирус в Бурятии перестаёт свирепствовать

Коронавирус в Бурятии перестаёт свирепствовать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили чуть более сотни новых больных

Очередная волна коронавируса, которую власти Бурятии признали в середине августа, судя по всему, пошла на спад. За минувшие сутки, 19 сентября, в республике зарегистрировано 118 заразившихся COVID-19. Это на 21 случай меньше, чем днём ранее.

В конце прошлой недели показатель ежесуточного прироста был в пределах 300 заражённых. А в начале сентября доходил почти до 500 заболевших за сутки.

Общее число случаев заражений за всё время Бурятии достигло 149 764. Из них 46% (68 683) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от ковида за всё время 143 530 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 41 человек.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3065 жителей Бурятии. За минувшие сутки скончался один пожилой пациент.

Сегодня в стационарах получают лечение 198 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализировано 17 человек.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находится ещё 2 971 человек.

Отметим, тенденция спада COVID-19 наблюдается и в других регионах. О снижении заболеваемости коронавирусом сообщили власти Республики Алтай и Красноярского края.

Впрочем, главный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов допустил рост заболеваемости в стране. По его словам, при неблагоприятном развитии событий заболеваемость может увеличиться до ста тысяч человек в сутки, сообщают «Известия».

По словам Чуланова, россияне могут предотвратить это вакцинацией и ношением защитных масок.

- Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется, - отметил Чуланов.
коронавирус профилактика

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