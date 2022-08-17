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Глава Бурятии выступил с обращением в связи с возвратом масочного режима

Глава Бурятии выступил с обращением в связи с возвратом масочного режима
Власть,  Фото:Baikal-daily.r
Масочный режим официально стал обязательным в закрытых помещениях и в общественном транспорте

Масочный режим, возвращение которого в Бурятии анонсировали пару дней назад, официально утверждён. Соответствующие изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы республики от 3 марта 2022 года №44.

Обращение к жителям по этому поводу вечером 17 августа выпустил глава Бурятии Алексей Цыденов. В нём он заявил, что «пришла очередная волна ковида».

Итак, маски следует носить: в медицинских учреждениях и аптеках; в кинотеатрах и театрах; в социальных учреждениях; торговых центрах и торговых комплексах; в общественном транспорте (автобусах, электричках и такси); зрителям при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Чиновники также обязаны предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, используя маски. «Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить обязательное использование работниками защитных масок», - говорится в указе.

По сути, масочный режим вводится во всех закрытых помещениях. На улицах маски всё же не требуются. 

Также комплекс мер разработан и для профилактики COVID-19 в детских лагерях. Так, введён запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями. Персонал будут допускать по итогам тестирования на ковид.

 
Заболеваемость COVID-19 в республике выросла за последнюю неделю в 1,7 раза. А на предыдущей неделе она выросла чуть более чем в 2 раза. Рост заболеваемости продолжается пятую неделю, зафиксировано это во всех возрастных и социальных группах.

- Если на прошлой неделе было порядка 60 заболевших в день, то сегодня уже 235. Да, достаточно лёгкая форма – омикрон, плюс у большинства есть иммунитет (кто-то переболел, кто-то вакцинировался), но вместе с тем на больничных койках увеличивается количество людей. Сегодня уже более 160 человек лежит в стационарах, 17 уже в реанимации. Поэтому ковид всё-таки есть, он не ушёл от нас совсем, - отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов назвал возвращение масочного режима минимальным требованием. Он напомнил, что скоро 1 сентября, которое не хотелось бы начинать с дистанционного обучения. Также пока не вводятся прежние строгие ограничения, вроде сокращения времени работы кафе, количества людей за столиками, ограничения работы ТРЦ. Однако не исключено, что всё это вернётся, если ситуация будет ухудшаться.

- Мы не хотим этого делать. Но чтобы этого не допустить, нам всем нужно больше внимания уделить собственному здоровью, аккуратности, осторожности. Самая простая мера – носить маски. И, конечно, ревакцинироваться, - подчеркнул глава Бурятии.

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