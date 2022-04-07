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В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц заболеваемость COVID-19 снизилась в 10 раз

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии остаётся на невысоком уровне. За минувшие сутки коронавирус выявили у 63 жителей.

Отметим, позавчера был 61 заражённый, до этого же неделю суточный прирост был более 70 и 80 заболевших ежедневно. Для сравнения, ровно месяц назад было более 670 новых случаев за сутки, так что заболеваемость снизилась в 10 раз.

За пандемию в Бурятии зарегистрировано 134 900 случаев заболеваний COVID-19. Из них 44% (59 635) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2973 жителя республики, больных коронавирусом.

Накануне от ковида скончались два пожилых человека. Отметим, днём ранее, 5 апреля, не было зафиксировано ни одного летального исхода.

На утро 7 апреля в стационарах лечатся 252 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 23 человека.

В отделениях реанимации лежат 49 больных, на ИВЛ – 14.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 562 человека. За сутки таких больных стало меньше на 61 человека.

коронавирус профилактика

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