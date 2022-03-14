Жительница Бурятии отсудила более 220 тысяч за падение в маршрутке

Пассажирка автобуса после полученной травмы не может долго сидеть



Судебные приставы взыскали пассажирке маршрутного автобуса компенсацию морального вреда в размере 225 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Водитель маршрутки резко затормозил. В результате пассажирка упала с сидения на пол и ударилась об выступающие части салона.



В связи с травмой пострадавшая находилась длительное время на больничном, так как ей был прописан постельный режим. Кроме того, женщина вынуждена была уволиться с работы на станции скорой медицинской помощи, поскольку из-за сильных болей не могла долго сидеть.



После длительного амбулаторного лечения пострадавшая обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда в размере 225 тысяч рублей. Суд её требования удовлетворил.



- В службе судебных приставов в отношении муниципального предприятия, где работает водитель маршрутного автобуса, было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель уведомила руководство организации, вручила требование и предупредила о мерах принудительного взыскания. Судебный пристав-исполнитель также обратила взыскание на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. В итоге компенсация морального вреда была взыскана в кратчайшие сроки, - уточнили в УФССП.



Взысканные средства перечислены на счёт пострадавшей пассажирки автобуса.



