Жительница Бурятии отсудила более 220 тысяч за падение в маршрутке

Пассажирка автобуса после полученной травмы не может долго сидеть
Судебные приставы взыскали пассажирке маршрутного автобуса компенсацию морального вреда в размере 225 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Водитель маршрутки резко затормозил. В результате пассажирка упала с сидения на пол и ударилась об выступающие части салона.
В связи с травмой пострадавшая находилась длительное время на больничном, так как ей был прописан постельный режим. Кроме того, женщина вынуждена была уволиться с работы на станции скорой медицинской помощи, поскольку из-за сильных болей не могла долго сидеть.
После длительного амбулаторного лечения пострадавшая обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда в размере 225 тысяч рублей. Суд её требования удовлетворил.
- В службе судебных приставов в отношении муниципального предприятия, где работает водитель маршрутного автобуса, было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель уведомила руководство организации, вручила требование и предупредила о мерах принудительного взыскания. Судебный пристав-исполнитель также обратила взыскание на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. В итоге компенсация морального вреда была взыскана в кратчайшие сроки, - уточнили в УФССП.
Взысканные средства перечислены на счёт пострадавшей пассажирки автобуса.
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