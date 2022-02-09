В Бурятии на въезде в район хотят установить «Хранителей Тунки»





Народный художник России и Бурятии, академик Академии художеств РФ, уроженец улуса Далахай Тункинского района Чингис Шонхоров давно мечтал сделать проект стелы на въезде в родной район.- Видимо, этой мечте большого художника, скульптора всё-таки суждено будет сбыться. Глава Тункинского района Чингис Маншеев, председатель Совета депутатов район Надежда Далаева, председатель землячества «Саяны» Баир Турбянов побывали в мастерской «Лотос». Работа предстоит большая, - написала в соцсети пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.На фотографии из мастерской запечатлён проект архитектурно-скульптурного ансамбля, который скульптор предлагает установить на въезде. Композиция называется «Хранители Тунки» и состоит из пяти хранителей. В работе прослеживаются сильные в Тункинском районе шаманские верования.Чингиса Шонхорова называют «гением монгольского мира», он масштабный живописец, портретист и пейзажист. Родился в семье кузнеца, после школы в 1972 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.Картины Шенхорова выставлены в республиканском художественном музее имени Сампилова, а также в других музеях. Его работы находятся в частных коллекциях России и зарубежных стран, таких как Тайвань, Корея, Япония, Китай, Индия, США, Австралия, Новая Зеландия, Непал, Южная Африка, Израиль, Франция, Италия, Испания и др.