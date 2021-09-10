В Бурятии поблагодарили волонтёров и работников спорта

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Они были отмечены благодарственными письмами



9 сентября в зале совещаний правительства Бурятии вручили благодарственные письма полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева и регионального министерства спорта отличившимся работникам спортивной отрасли республики и волонтёрам чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.



За личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей благодарственными письмами за подписью Трутнева награждены:

- директор центра спортивной подготовки Юлия Коцюба;

- тренер по женской борьбе республиканской спортивной школы олимпийского резерва Евгений Павлов;

- председатель комитета массовой физической культуры и спорта МО «Кабанский район» Сергей Балагуров;

- председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО «Селенгинский район» Аркадий Хартанов.



Сразу после вручения наград работникам спорта, за своим признанием на импровизированную сцену вышли добровольцы. Всего благодарственные письма министерства спорта РБ получили 21 волонтёр республики за помощь в организации чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

