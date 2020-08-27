Иркутский НИИ сельского хозяйства обязали заплатить 26 млн

На сельхозземлях устроили свалку
Управление Россельхознадзора ещё в июне 2017 года установило, что территория общей площадью 1,4 гектара в районе посёлка Новая Разводная и села Пивовариха Иркутского района не использовалась по назначению. На участках образовалась свалка твёрдых бытовых отходов. Земля оказалась загрязнена бензапиреном, нефтепродуктами и цинком.
Правообладателем земельных участков является ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Учреждение привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений до 7 сентября 2017 года.
Однако повторная проверка показала, что свалку не убрали. После этого Иркутский НИИСХ оштрафовали на 100 тысяч рублей.
В 2018 году свалка также не была ликвидирована, более того, зафиксировано увеличение площади захламления.
- Для восстановления плодородия участков с целью введения их в сельскохозяйственный оборот возможно только по утверждённому проекту рекультивации, учитывающему данные агрохимического стояния почвы до захламления и эколого-токсикологическое состояние участка в настоящее время. По результатам проверки учреждению выдано предписание об устранении нарушений в срок до 13 июня 2019, которое согласно данным рейдового осмотра не исполнено, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Определение размера вреда окружающей среде составило 26,3 млн рублей. Нарушителю была направлена претензия о добровольном возмещении вреда, однако требуемая сумма не была уплачена.
В июне 2019 года управление Россельхознадзора обратилось в суд с исковым заявлением к Иркутскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства о взыскании суммы ущерба. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 16 января 2020 года требования удовлетворены в полном объёме.
Учреждение не согласилось с решением суда и обратилось в Четвёртый арбитражный апелляционный суд с жалобой.
13 августа 2020 года постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда в удовлетворении жалобы ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» отказано, решение Арбитражного суда Иркутской области оставлено в силе, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Иркутский НИИ сельского хозяйства обязали заплатить 26 млн
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