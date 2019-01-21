В Улан-Удэ на «ливнёвки» потратили 6 миллионов



Также в 2018 году комитетом по строительству в составе первого этапа работ по реконструкции автодороги от мкрн имени Горького до въезда в город организованы работы по отведению талых и ливневых вод с полотна автодороги на участке от ул. Орловской до 111 микрорайона.



В Улан-Удэ ливневой канализацией обеспечены 32,1 километр автодорог. Всего 50 участков. Содержание ливневой канализации по городу осуществляет комбинатом по благоустройству. Предприятием производится очистка и ремонт существующей сети ливневых канализаций.- Для обеспечения бесперебойного удаления дождевых вод с проезжих частей автодорог и территорий города ежегодно при формировании бюджета предусматриваются средства на ремонт и очистку существующей сети ливневой канализации. Обслуживание сети ливневой канализации производится КБУ ежемесячно, с апреля по октябрь, - сообщает управление по информационной политике.На выполнение работ по содержанию ливневых канализации города в 2018 году бюджетом было предусмотрено более 6 миллионов рублей. За период с апреля по октябрь 2018 года комбинатом были выполнены работы по очистке ливнеприёмных колодцев существующих участков «ливнёвок», а также замене ливнеприёмных решёток, в том числе по проспекту 50 лет Октября, ул. Революции 1905 г., ул. Добролюбова, 1-ой Дзержинской (в районе гаража связи), ул. Николая Петрова, ул. Балтахинова, Кирова, Ленина, ул. Советской, Фрунзе, ул. Боевой, Сахъяновой, в 102 квартал и другие.Летом откачивали воду в проблемных местах. Это ул. Боевая (остановка «ТСК»), ул. Ключевская «(остановка Крестьянский рынок»).Для решения проблемы скопления воды по автодороге в «сотые» кварталы (ул. Бабушкина) в марте 2016 года установили резервуар-накопитель для принятия ливневых и талых вод объёмом 400 кубометров. Это стало временной альтернативой по отводу воды с полотна автодороги. После ввода в эксплуатацию водоприёмной ёмкости проблема подтопления автодорожного полотна исчезла.