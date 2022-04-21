В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно

Маршрутчики получат финансовую помощь из республиканского бюджета



20 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание с перевозчиками муниципальных и межмуниципальных маршрутов по мерам поддержки. Было решено, что субсидии перевозчикам будут дробиться и начисляться за каждый отработанный день, сообщили в минтрансе Бурятии.



Финансовая поддержка, по словам главы Бурятии, должна не только поддержать перевозчиков в условиях роста цен, но и стать стимулом для улучшения качества работы. Поэтому было принято решение начислять субсидию за каждый отработанный день в размере 1000 рублей.



- Ни в коем случае нельзя перекладывать на плечи наших жителей возросшие расходы на запчасти и ремонт автобусов. При этом необходимо сохранить и маршрут, и качество пассажирских перевозок, а возможно где-то и улучшить его. Так что работаем не ради «галочки», а на совесть, - сказал Алексей Цыденов.



Отслеживать движение автобусов будут по ГЛОНАСС.



Сейчас на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, включая Улан-Удэ работает 1330 единиц транспорта.



- Для получения субсидии перевозчикам в конце каждого месяца необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это муниципальные перевозки, то в администрацию района, если межмуниципальные, то к нам в министерство», - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Всего для поддержки автоперевозок из республиканского бюджета было решено выделить сумму в размере 59,8 млн рублей. Деньги выделены, чтобы перевозчики не поднимали тарифы на проезд.

