 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно

В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Маршрутчики получат финансовую помощь из республиканского бюджета

20 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание с перевозчиками муниципальных и межмуниципальных маршрутов по мерам поддержки. Было решено, что субсидии перевозчикам будут дробиться и начисляться за каждый отработанный день, сообщили в минтрансе Бурятии.

Финансовая поддержка, по словам главы Бурятии, должна не только поддержать перевозчиков в условиях роста цен, но и стать стимулом для улучшения качества работы. Поэтому было принято решение начислять субсидию за каждый отработанный день в размере 1000 рублей.

- Ни в коем случае нельзя перекладывать на плечи наших жителей возросшие расходы на запчасти и ремонт автобусов. При этом необходимо сохранить и маршрут, и качество пассажирских перевозок, а возможно где-то и улучшить его. Так что работаем не ради «галочки», а на совесть, - сказал Алексей Цыденов.

Отслеживать движение автобусов будут по ГЛОНАСС.

Сейчас на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, включая Улан-Удэ работает 1330 единиц транспорта.

- Для получения субсидии перевозчикам в конце каждого месяца необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это муниципальные перевозки, то в администрацию района, если межмуниципальные, то к нам в министерство», - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Всего для поддержки автоперевозок из республиканского бюджета было решено выделить сумму в размере 59,8 млн рублей. Деньги выделены, чтобы перевозчики не поднимали тарифы на проезд. 
общественный транспорт субсидии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
Бизнес, 21.04.2022
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
Бизнес, 20.04.2022
На мясе отсутствовала обязательная маркировка
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
Бизнес, 20.04.2022
Храниться там могут 160 урн с прахом
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Бизнес, 20.04.2022
Это покажет людям реальную стоимость кредита
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
Бизнес, 20.04.2022
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
Бизнес, 19.04.2022
Горожане боятся аварий, поломок и вандализма
В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
В Бурятии поставщику лекарств для онкобольных назначили штраф в 218 тысяч
Бизнес, 18.04.2022
Штраф компания оспаривала в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
В Бурятии повсеместно нарушали закон об охране атмосферного воздуха
В Бурятии повсеместно нарушали закон об охране атмосферного воздуха
Бизнес, 18.04.2022
Прокуратура подвела итоги результатов надзорной деятельности в этой сфере 
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
Бизнес, 15.04.2022
Продукция была ввезена незаконно
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
Бизнес, 15.04.2022
Две площадки объединят в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Бизнес, 15.04.2022
Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Бизнес, 15.04.2022
Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
Бизнес, 13.04.2022
На свалку у придорожного кафе пожаловались очевидцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^