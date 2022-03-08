С раннего утра в цветочных магазинах довольно много посетителей. ФОТО
В Международный женский день многие улан-удэнцы не стали отказываться от традиции дарить цветы. По словам очевидцев, в цветочных магазинах очереди примерно такие же, как и в прошлые годы. Много покупателей-мужчин самых разных возрастов.
- Единственное, в этом году не ощущается особо праздника. Все стоят напряжённые, радостных лиц практически нет, - рассказал один из покупателей.
Как обычного, 8 марта набольшим спросом пользуются тюльпаны и розы.
По данным российского портала SuperJob, который провёл опрос перед 8 марта, подарков на Международный женский день сегодня будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины – матерей. При этом средний бюджет на подарки в этом году выше, чем в 2021 году: 4 тыс. рублей против 3,1 тыс. соответственно, а на цветы планируют потратить примерно столько же (2,7 тыс. рублей).
В Улан-Удэ 8 марта не замечено падения спроса на цветы
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