В Улан-Удэ составили протокол на исполнительного директора ночного клуба

Во время вечернего рейда по барам и клубам мобильные группы нашли нарушения



Мэрия Улан-Удэ сообщила об итогах вечернего рейда, проведённого в пятницу, 17 декабря. Тем вечером мобильные группы зафиксировали три нарушения.



- За нарушение масочного режима составлены протоколы на должностных лиц магазина-бара BeerStop по улице Н. Петрова и бара «Биг лэйк бар» по улице Куйбышева. За отсутствие контроля термометрии сотрудников протокол составлен на исполнительного директора ночного клуба «69» по улице Ключевская, - сообщает администрация города.



Всего в ходе вечернего рейда мобильные группы проверили 28 объектов и 30 граждан.



В Улан-Удэ рейды проводят 12 мобильных групп: по три группы в каждом районе города, две группы по проверке общественного транспорта и одна группа по проверке объектов торговли.



Согласно статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.

