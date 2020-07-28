В Бурятии ремонт теплосетей за 2,5 млн выполнил не подрядчик

За нарушение оштрафовали сотрудника администрации Иволгинского района



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Иволгинского района Бурятии нарушили закон о закупках.



В 2019 году муниципальное учреждение «отдел по развитию инфраструктуры» администрации Иволгинского района заключил муниципальный контракт с единственным поставщиком – предприятием уголовно-исполнительной системы «Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирское» Федеральной службы исполнения наказаний».



Условиями контракта предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в сёлах Иволгинск и Тапхар на сумму 2,5 млн рублей.



В нарушение закона эти работы предприятие не исполняло, их выполнение передано на исполнение субподрядной организации.



В отношении исполняющего обязанности начальника муниципального учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Он привлечён к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

