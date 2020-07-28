За нарушение оштрафовали сотрудника администрации Иволгинского района
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Иволгинского района Бурятии нарушили закон о закупках.
В 2019 году муниципальное учреждение «отдел по развитию инфраструктуры» администрации Иволгинского района заключил муниципальный контракт с единственным поставщиком – предприятием уголовно-исполнительной системы «Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирское» Федеральной службы исполнения наказаний».
Условиями контракта предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в сёлах Иволгинск и Тапхар на сумму 2,5 млн рублей.
В нарушение закона эти работы предприятие не исполняло, их выполнение передано на исполнение субподрядной организации.
В отношении исполняющего обязанности начальника муниципального учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Он привлечён к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии ремонт теплосетей за 2,5 млн выполнил не подрядчик
Бизнес, Фото:
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