В Бурятии изъяли почти две тысячи снюсов

В республике состоялось более 1300 внеплановых проверок по торговым точках
В Бурятии продолжаются внеплановые выездные проверки торговых точек, продающих некурительную никотинсодержащую продукцию, так называемый снюс.
- На сегодняшний день проведено более 1300 проверок. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено около двух тысяч единиц запрещённой к реализации никотинсодержащей продукции, из них около 900 единиц - импортного производства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В отношении торговых точек возбуждены административные производства в соответствии ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы направлены в судебные органы для принятия решений.
Санкции данной статьи предусматривает наложение административного штрафа: на должностных лиц - до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - до 600 тысяч рублей.
Сообщить сведения о местах реализации, фактах продажи несовершеннолетним запрещённой продукции можно по телефонам «горячей линии»: 8 (3012) 41 25 74, 8 (3012) 41 24 44.
Как сообщал «Байкал-Daily», проверки начались в конце 2019 года. Тогда в Бурятии забили тревогу: школьники массово подсаживаются на снюс. Директор улан-удэнской школы №35 Людмила Пахомова озвучила шокирующие данные: употребление зафиксировано практически во всех школах города. В основном на него подсаживаются дети от 10 до 14 лет. Снюсы в десятки раз опаснее, чем сигареты, поясняют наркологи. Если в сигарете содержится 1,5 мг никотина, то при употреблении табачного снюса в организм поступает до 22 мг никотина. Снюс с чистым никотином содержит в разы больше действующего вещества – от 40 до 60. Один пакетик снюса равен двум выкуренным подряд пачкам сигарет. Зависимость из-за ударных доз никотина формируется моментально. Потребление может вызвать остановку сердца, полиорганную недостаточность, мозговую кому. Из-за большого отравления никотином ребёнок может умереть.
Вскоре глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение разработать указ по запрету оптовой и розничной продажи снюсов, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции. В Народный Хурал уже внесён подобный законопроект (разработчики – депутаты Северобайкальска), документ будет рассмотрен в феврале. Недавно такой же закон был принят в соседнем Забайкальском крае.
В Бурятии изъяли почти две тысячи снюсов
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