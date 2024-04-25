В регионе ожидается ветер до 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 25 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём 6-11 градусов тепла, ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-17 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём 8-10 градусов тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с.
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
Общество, Фото:
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