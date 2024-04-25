На автомобилистов составили административные протоколы
В Иволгинском районе дружинники вместе с автоинспекторами проверили правила перевозки юных пассажиров. Профилактическое мероприятие прошло вблизи детского сада «Журавлёнок» села Сотниково.
Во время рейда сотрудники ГИБДД выявили 3 водителей, которые перевозили детей без использования детских удерживающих устройств – автокресел. На правонарушителей были составлены административные протоколы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Автоинспекторы напомнили водителям, что главная функция автокресла – обеспечить безопасность ребёнка в случае аварии, экстренном торможении или резких манёврах.
- Нарушение правил перевозки юных пассажиров является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью, - предупредили полицейские автомобилистов.
Дружинники добавили, что детское удерживающее устройство снижает вероятность смертельной травмы, а при его выборе обязательно следует учитывать вес, рост и возраст ребёнка, а также наличие сертификата, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешала прокуратура
Их выращивали два года
Молодой человек нарушил срок пребывания в стране
На автомобилистов составили административные протоколы
О возгорании следует сообщить в пожарную охрану
В конкурсе участвовали восемь педагогов бурятского языка
Специалисты объяснили, как не умереть от опасного заболевания
Запланированы ремонтные работы
Ребятишки там в любой момент рискуют угодить под колёса
Она ушла из дома и отправилась в Кяхту
Мальчик оказался на льдине посреди реки
Фильм появится в Сети 9 мая
«У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - считает Игорь Шутенков
В городе убирают прошлогоднюю листву и отмывают памятники
А некоторых заставляют заниматься этим добровольно-принудительно