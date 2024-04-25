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Селенга в Улан-Удэ продолжается подниматься

Селенга в Улан-Удэ продолжается подниматься
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра

Уровень Селенги в Улан-Удэ, которая на прошлой неделе пошла на спад, повышается. По данным Бурятского гидрометцентра на 25 апреля, она поднялась на 4 сантиметра – до 72-х, а Уда – сразу на 6, до 118-ти.

16 апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.

Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но на большинстве вода уже ушла. Уровень воды в Байкале составляет 456,32 метра по тихоокеанской системе высот. За последние несколько суток он не изменился.
Селенга реки паводок

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