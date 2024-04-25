В Улан-Удэ расширят чётную сторону дороги на проспекте 50-летия Октября

























В столице Бурятии расширят чётную сторону дороги на проспекте 50-летия Октября. Здесь появится ещё одна полоса движения для автомобилистов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход ремонтных работ.- Мы продолжаем ремонт нашей дороги. У нас контракт двухгодичный. В прошлом году отремонтировали дорогу от пл. Комсомольская вниз, сделали сразу расширение, третью полосу добавили для общественного транспорта. В этом году уже приступили к ремонту тротуаров. Они будут хорошие, удобные, широкие, — рассказал Игорь Шутенков.В этом году обновят чётную сторону дороги от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская общей протяжённостью 1,17 км. Подрядчики отремонтируют переезды с трамвайными путями, тротуары, установят новые автопавильоны и сделают дополнительную полосу от магазина «Абсолют» до пр. 50-летия Октября, 28, чтобы уменьшить транспортные заторы.- Сейчас, когда начали производство работ понимаем, что с правой стороны необходимо тоже уширение. Просто необходимо уширение. Когда люди начали поворачивать здесь на Чертенкова, получается, занимают целую полосу движения. Понимаем, что так оставлять нельзя и сейчас проектировщикам дал задание рассмотреть возможность сделать ещё одну дополнительную полосу, — сказал мэр.Сейчас подрядная организация ООО «Байкалагропром» обновляет тротуары по нечётной стороне пр. 50-летия Октября.Игорь Шутенков сделал замечание по поводу г-образных поворотов на тротуаре и поручил закруглить углы для удобства пешеходов. Подрядчик пообещал устранить недочёты в ближайшее время.Работы на проспекте 50-летия Октября, чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, в основном идут в ночное время, чтобы не перекрывать движение. Их планируют завершить до 31 августа.Ремонт объектов ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.