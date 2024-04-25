25 апреля

24 апреля

Популярное

В Улан-Удэ расширят чётную сторону дороги на проспекте 50-летия Октября

В Улан-Удэ расширят чётную сторону дороги на проспекте 50-летия Октября
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Ход ремонтных работ провёл мэр города

В столице Бурятии расширят чётную сторону дороги на проспекте 50-летия Октября. Здесь появится ещё одна полоса движения для автомобилистов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход ремонтных работ.

- Мы продолжаем ремонт нашей дороги. У нас контракт двухгодичный. В прошлом году отремонтировали дорогу от пл. Комсомольская вниз, сделали сразу расширение, третью полосу добавили для общественного транспорта. В этом году уже приступили к ремонту тротуаров. Они будут хорошие, удобные, широкие, — рассказал Игорь Шутенков.



В этом году обновят чётную сторону дороги от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская общей протяжённостью 1,17 км. Подрядчики отремонтируют переезды с трамвайными путями, тротуары, установят новые автопавильоны и сделают дополнительную полосу от магазина «Абсолют» до пр. 50-летия Октября, 28, чтобы уменьшить транспортные заторы.

- Сейчас, когда начали производство работ понимаем, что с правой стороны необходимо тоже уширение. Просто необходимо уширение. Когда люди начали поворачивать здесь на Чертенкова, получается, занимают целую полосу движения. Понимаем, что так оставлять нельзя и сейчас проектировщикам дал задание рассмотреть возможность сделать ещё одну дополнительную полосу, — сказал мэр.




Сейчас подрядная организация ООО «Байкалагропром» обновляет тротуары по нечётной стороне пр. 50-летия Октября.
Игорь Шутенков сделал замечание по поводу г-образных поворотов на тротуаре и поручил закруглить углы для удобства пешеходов. Подрядчик пообещал устранить недочёты в ближайшее время.

Работы на проспекте 50-летия Октября, чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, в основном идут в ночное время, чтобы не перекрывать движение. Их планируют завершить до 31 августа.

Ремонт объектов ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

дорожный ремонт Мэрия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли дом-музей Гомбожаба Цыбикова
В Улан-Удэ открыли дом-музей Гомбожаба Цыбикова
Общество, 25.04.2024
Дом был привезён из Аги и отреставрирован
В Чите со временем появится улица Улан-Удэнская
В Чите со временем появится улица Улан-Удэнская
Общество, 25.04.2024

И ещё четыре в честь городов-побратимов

В Бурятии закроется МФЦ
В Бурятии закроется МФЦ
Общество, 25.04.2024
Он не будет работать несколько дней
В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
Общество, 25.04.2024
Семью выселили из квартиры и отказались дать ей другое жильё

В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
Общество, 25.04.2024
Джидинцы заявили, что это «очень больной вопрос»
На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
Общество, 25.04.2024
Его приведут в порядок только летом
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
Общество, 25.04.2024
В регионе ожидается ветер до 17 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^