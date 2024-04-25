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В Забайкалье в ДТП погиб 21-летний не пристёгнутый пассажир

В Забайкалье в ДТП погиб 21-летний не пристёгнутый пассажир
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Забайкальского края
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся

Ночью 25 апреля недалеко от села Илим Нерчинского районе Забайкальского края произошло смертельное ДТП.

- По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб пассажир иномарки 2002 года рождения, который не был пристёгнут ремнём безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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