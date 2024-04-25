В Забайкалье в ДТП погиб 21-летний не пристёгнутый пассажир

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Забайкальского края

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся



Ночью 25 апреля недалеко от села Илим Нерчинского районе Забайкальского края произошло смертельное ДТП.



- По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб пассажир иномарки 2002 года рождения, который не был пристёгнут ремнём безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.



Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.



